Sextou! Morador de rua aproveita som de Michael Jackson, dança e rouba a cena no centro de Cotia

[VÍDEO] Um açougue contratou um homem que imita o cantor para chamar a atenção de clientes. Mas ele não imaginava que teria um ‘concorrente’ na dança





Uma cena inusitada chamou a atenção de pessoas que passavam pelo centro de Cotia na tarde desta sexta-feira (12). Um açougue contratou um homem que imita o cantor Michael Jackson para chamar a atenção de clientes. Mas não foi ele quem realmente chamou a atenção.

É que do outro lado da calçada, em frente ao banco Itaú, um homem que vive em situação de rua aproveitou o embalo da canção Billie Jean, que tocava no comércio, e demonstrou todo seu talento com os passos de Jackson.

Veja no vídeo abaixo





