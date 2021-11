Quase 30 mil cotianos estão com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 atrasada

Em Cotia, 29.616 pessoas não completaram o esquema vacinal de proteção contra a Covid-19





O mais recente balanço da Vigilância Epidemiológica de Cotia, fechado no dia 31 de outubro, mostra que 29.616 pessoas não completaram o esquema vacinal de proteção contra a Covid-19 pois estão com a segunda dose da vacina atrasada. Em relação à dose adicional, o levantamento mostra que 6.763 pessoas já estão habilitadas para receberem a dose, mas não voltaram à Unidade Básica de Saúde (UBS’s).





Os imunizantes contra a Covid-19 estão disponíveis em todas as UBS’s do município, para ser vacinado, basta comparecer à unidade mais próxima, não é preciso fazer agendamento. “Reforçamos mais uma vez para que as pessoas que já podem receber a segunda dose ou a dose adicional da vacina compareçam à UBS. Só vamos vencer a pandemia de fato quando tivermos a maior parte possível da população vacinada”, disse Silvana Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Cotia.





A coordenadora explicou que o número de pessoas com a segunda dose atrasada aumentou nos últimos dias por conta da revisão do intervalo entre as doses de alguns imunizantes: o da Pfizer passou a ser de 21 dias para maiores de 18 anos e 56 dias para adolescentes. O intervalo entre as duas doses do imunizante Fiocruz/Astrazenca também caiu para 56 dias.





“Importante que as pessoas que receberam a 1ª dose com estes dois imunizantes antes da redução do intervalo, confira no cartão entregue a data em que foi vacinado e volte depois de 56 dias para a 2ª”, destacou Silvana Silva.













Dose Adicional

Estão sendo vacinados com a dose adicional da vacina conta a Covid-19 os idosos com idade a partir de 60 anos que receberam as duas doses da vacina, ou a dose única há pelo menos seis meses. Pessoas com idade a partir de 18 que tenham alto grau de imunossupressão* e que receberam a 2ª dose ou dose única há pelo menos 28 dias também devem tomar a dose adicional. Os trabalhadores da saúde, com idade a partir de 18 anos, que concluíram o esquema vacinal há seis meses, em Cotia, também podem receber a dose adicional em uma das UBS’s da cidade.Para receber a dose adicional basta comparecer a Unidade Básica de Saúde mais próxima, o atendimento é por ordem de chegada e todos deverão apresentar o cartão de vacina da 1ª e 2ª dose (ou dose única) recebida em Cotia, além de documento oficial com foto e CPF e comprovante de endereço.I - Imunodeficiência primária grave.II - Quimioterapia para câncer.III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm3.V - Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune.VII - Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise).VIII - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).