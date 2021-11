Sequestro em Cotia termina com vítima resgatada, três suspeitos presos e um morto

Crime aconteceu neste sábado (6) no Jd Adelina; ocorrência foi registrada na Delegacia de Cotia

Delegacia de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





A Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens, ambos de 22 anos, e uma mulher, de 47, neste sábado (6), no Jardim Adelina, em Cotia. Eles são suspeitos de terem sequestrado um empresário de 43 anos, que acabou sendo resgatado pelos policiais.





Segundo a PM, outro suspeito, de 27 anos, morreu durante troca de tiros. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos,





De acordo com a ocorrência, policiais militares foram acionados e informados sobre um sequestro envolvendo um Ford / Fiesta. Com as informações do automóvel, conseguiram localizá-lo na garagem de uma residência.





Cercando a casa, os policiais militares conseguiram prender os suspeitos e libertar a vítima, que estava sendo obrigada a fazer transferências de sua conta. Seu automóvel, um Chevrolet / S10, não foi localizado.





A PM apreendeu com os suspeitos cartões bancários, um simulacro de fuzil, aparelhos de celular, coletes a prova de bala e outros armamentos.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia, que investiga os fatos.