Habib’s da Granja serve suco com acrílico para gestante, que foi parar no hospital

Vítima registrou boletim de ocorrência contra a loja

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (22) no Habib's da Granja Viana. Foto: reprodução / Google imagens

A cantora Débora Cristina da Silva, de 35 anos, foi até o Habib’s da Granja Viana, localizado no km 22 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na madrugada desta segunda-feira (22) com o seu companheiro. Ela tinha acabado de se apresentar em um barzinho no Parque São George.





O casal pediu ao garçom dois lanches e dois sucos de laranja. Os sucos vieram primeiro. Débora, que está gestante de 14 semanas, o tomou sem canudo. No terceiro gole, ela sentiu um objeto travando em sua garganta. Mas a cantora pensou que fosse gelo. Forçou para engolir, mas o objeto não descia. Começou a sentir a garganta doendo e conseguiu expeli-lo.





Débora com seu companheiro, Edson. Foto: Arquivo pessoal





Quando tirou da boca, a gestante viu que se tratava de um pedaço de plástico acrílico triturado, em formato cortante, de mais ou menos 3 centímetros. Ela começou a tossir e sentir náuseas. Chamou o responsável e disse o que estava acontecendo.





Quando ela foi devolver os sucos, notou que tinham vários pedaços de plástico dentro dos copos. Débora foi parar em uma unidade de saúde, onde recebeu uma injeção contra infecção. A vítima registrou um boletim de ocorrência contra a loja.





Pedaço de acrílico dentro do copo de Débora









GESTANTE ACREDITA QUE FOI PROPOSITAL





Ao Cotia e Cia, Débora explicou que, assim que chegou ao Habib’s da Granja, não havia clientes na loja. Mesmo assim, ela disse que o garçom não queria atendê-los “porque a loja já iria fechar”. Ela desconfia que os objetos foram colocados nos sucos propositalmente.





“Eu acho que foi proposital, porque o suco de laranja estava diferente, batido no liquidificador. Chamei um rapaz que era responsável no momento e falei que deu a impressão de ter feito de propósito, porque o garçom disse que o atendimento tinha acabado e atendeu com má vontade”, disse.





Assim que devolveram os copos, ela notou que tinham diversos pedaços de plásticos no fundo. “A minha lógica é a seguinte: se você bate esse suco no liquidificador, pela fraqueza que está a cor dele, automaticamente, quando você despeja do liquidificador para o copo, você vê, porque tinham muitos pedaços de plástico.”





FUNCIONÁRIO DESLIGADO





Uma gerente do Habib’s da Granja Viana disse à cliente que falou com o administrador da loja e que ele iria tomar as providências possíveis para estar desligando o funcionário que estava atendendo o casal.





Disse também que a loja arcaria com os custos para qualquer consulta médica particular que ela necessitasse.





Procurado, o Habib’s não respondeu o contato feito pelo Cotia e Cia até a publicação desta reportagem.









Reportagem: Neto Rossi