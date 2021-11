Covid-19: Hospital de Cotia tem 70% de ocupação na UTI e 87% na enfermaria

Os dados foram levantados pelo Cotia e Cia através da Secretaria de Estado da Saúde



Hospital Regional de Cotia. Foto: Reprodução





O Hospital Regional de Cotia registrou, nesta terça-feira (23), 70% de ocupação nos leitos de UTI destinados para pacientes com Covid-19.Já os leitos de enfermaria, para pacientes menos graves, a unidade registrou 87% da capacidade.Os dados foram levantados peloatravés da Secretaria de Estado da Saúde.Segundo a secretaria, o hospital tem hoje 20 leitos de UTI destinados a Covid-19 e oito leitos de enfermaria.A pasta ressaltou, no entanto, que as taxas de ocupação variam no decorrer do dia em virtude de fatores como altas, óbitos ou transferências para leitos de enfermaria ou UTI, por exemplo.A Secretaria de Estado da Saúde mantém o monitoramento do cenário da Covid-19 em todas as regiões. Nesta terça, a taxa de ocupação na Grande São Paulo é de 28,2% de UTI e 27,1% em enfermaria., disse em nota.