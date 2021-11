Estagiários da Prefeitura de Cotia também terão direito ao auxílio refeição

Projeto de autoria do prefeito Rogério Franco foi aprovado por 14 vereadores







Prefeitura de Cotia





A Câmara Municipal de Cotia aprovou, por 14 votos, um projeto de lei complementar do Executivo que estende aos estagiários contratados pela prefeitura o direito ao auxílio refeição. A propositura foi votada durante a sessão de sexta-feira (5).





O prefeito Rogério Franco (PSD) disse que o projeto visa atender “a justa reivindicação dos estagiários da Prefeitura”. O benefício já é pago ao funcionalismo municipal de maneira geral.





De acordo com o texto do projeto, terão direito ao auxílio os estagiários contratados desde fevereiro deste ano. O auxílio refeição valerá a partir de janeiro de 2022.





O texto, no entanto, não deixa claro se o valor do auxílio refeição aos estagiários será o mesmo dos demais servidores do Executivo, que é de R$ 28 por dia trabalhado.