EMTU acrescenta 11 viagens em linha de ônibus de Cotia x Carrefour

A linha 506 vai operar diariamente com 37 viagens, entre ida e volta, beneficiando mais de mil passageiros que a utilizam





Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo determinou, a partir desta terça-feira (23/11), um aumento do número de ônibus e de viagens intermunicipais da linha 506 - Cotia (Jardim Sandra) / São Paulo (Carrefour), operada pelo Consórcio Intervias.



O acréscimo de veículos proporciona um aumento de 11 partidas nos dias úteis para a linha, a qual começará a operar com 37 viagens entre ida e volta e beneficiará mais de mil passageiros diariamente.



As reprogramações foram definidas com base nos acompanhamentos diários da Operação Monitorada, realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real.





Confira os horários:





Cotia:





Dias Úteis04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:15 07:50 08:45 10:15 11:20 12:10 13:00 13:55 14:45 15:35 16:35 18:20 19:30 20:45Sábados05:00 06:30 07:15 09:00 10:15 12:15 13:30 16:00Domingos e FeriadosNão OperaDias Úteis06:05 06:40 07:25 07:55 08:35 09:10 10:00 11:35 12:35 13:25 14:20 15:20 16:00 17:00 18:10 19:45 20:45 22:00Sábados06:05 07:40 08:25 10:05 11:25 13:25 14:40 17:20Domingos e FeriadosNão Opera