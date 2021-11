Educação afirma que não houve casos de covid em escolas de Cotia após retomada presencial

Cotia e Cia recebeu uma informação de que um aluno e uma funcionária de uma escola municipal tinham sido diagnosticados com covid, mas segundo a pasta, a informação não procede





Foto: Alexandre Rezende





A Secretaria de Educação de Cotia afirmou que não houve casos de Covid-19 registrados após a retomada 100% das aulas presenciais, desde a semana passada. A confirmação foi enviada via e-mail ao Cotia e Cia, nesta terça-feira (16).





A reportagem recebeu neste domingo (15) uma informação de que um aluno e uma funcionária da Escola Municipal Joaquim Pereira da Silva tinham sido diagnosticados com o vírus. Mas, segundo a pasta, a informação não procede.





Cotia e Cia ligou na manhã de hoje na unidade escolar, que também desmentiu a informação. Segundo a escola, teve uma funcionária que contraiu o coronavírus, mas não foi recentemente.

As escolas de Cotia retomaram às aulas presenciais para 100% dos alunos desde o último dia 8. A presença é obrigatória alunos do Ensino Fundamental I e II e facultativa para alunos do Ensino Infantil.Cada aluno que retornou às salas de aula. O kit contém 1 necessaire slin, 1 garrafa squeeze 300ml, 1 máscara dupla de proteção lavável, 1 toalha de rosto, 1 frasco de 120ml de álcool gel para mãos, 1 frasco de 120 ml de sabonete líquido e lenços antissépticos.