Representante de empresa de transporte escolar de Cotia é preso durante ação do MP

Suspeito é investigado por suposta fraude em licitação para a contratação do serviço no município; um revólver e grande quantia em dinheiro foram apreendidos na residência do homem



Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Um homem de 50 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (19) durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado pelo Ministério Público de Cotia com apoio da Polícia Militar.





A investigação apura a ligação do representante do TEG (Transporte Escolar Gratuito) em uma suposta fraude em licitação realizada em 2018 para a contratação do serviço no município. Segundo o Ministério Público, há indícios de sobrepreço e dissimulação dos proprietários da terceirizada.





Na residência do suspeito, foram encontrados U$ 1.117, $ 3.100 e R$ 21.110, além de um revólver com numeração raspada, munições e carregadores. Ele vai aguardar julgamento na prisão.





A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cotia.