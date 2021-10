Outubro Rosa: Saiba onde doar cabelo e acessórios para mulheres em tratamento na Granja Viana

Em parceria com o Rotary Club de Cotia, Instituto Amor em Mechas e Sapporo Hair, shopping center arrecada cabelos e acessórios para mulheres em tratamento.





O outubro rosa é uma ação para lembrar da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e na Granja Viana quem quiser doar mechas de cabelo e acessórios pode procurar o Saporro Hair que fica dentro do Shopping Granja Viana.





O corte pode ser feito no próprio local ou apenas entregue no local, que fica no Piso L1, é necessário contribuir com no mínimo 12 centímetros. Quem participar dessa campanha especial, ganha uma hidratação totalmente gratuita do salão. Além disso, é possível também doar lenços e mais acessórios. Toda a arrecadação é destinada para instituições parceiras do Rotary Club de Cotia, responsáveis por apoiar as mulheres que lutam contra o câncer de mama.





A campanha segue durante todo o mês de outubro, no horário de funcionamento do empreendimento, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Para garantir a segurança e o conforto do público, o shopping center segue com todas as normas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras, marcação no piso para indicar o distanciamento seguro, medição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e intensificação de limpeza.