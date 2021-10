Madrugada: Caminhão carregado de farinha tombou no KM 38 da Raposo Tavares

Trânsito

Acidente ocorreu na madrugada desta sexta (8), no sentido interior, na altura de Cotia.





Um caminhão que transportava seis toneladas de farinha de trigo tombou na Rodovia Raposo Tavares, na altura do KM 38 em Cotia, na madrugada desta sexta-feira (8) O acidente ocorreu por volta da 1h30, no km 38, no sentido interior.





De acordo com os funcionários da concessionária que administra a rodovia, o motorista disse que perdeu o controle do caminhão na curva.





O caminhoneiro e um passageiro tiveram ferimentos leves. Eles foram levados para o Hospital Regional de Cotia.





Parte da carga de farinha caiu na pista e bloquearam a faixa da esquerda. A remoção da carga aconteceu já nesta manhã. O caminhão foi retirado por volta das 3h30.





*Informações: G1