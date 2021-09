Retirada de ônibus em horário da manhã prejudica trabalhadores em bairro de Cotia

Transporte Público

#FalaCidadão: Representante da empresa disse ao Cotia e Cia que o ônibus da linha 101 foi retirado por falta de demanda de passageiros, mas que poderá voltar a operar normalmente em breve

Foto: Jhonatan Henrique / Ônibus Cotia









A Viação Raposo Tavares, empresa responsável pelo transporte público em Cotia, retirou o ônibus da linha 101, que sai do bairro Morada da Santa Fé e segue até o bairro do Portão, do horário das 04h10.





Com isso, moradores que necessitam chegar aos seus postos de trabalho logo nas primeiras horas da manhã estão sendo prejudicados com a medida.





“A maioria dos moradores entra no serviço às 6h. É o meu caso e o do meu pai. O próximo ônibus desta linha passa só às 5h, e a gente acaba chegando atrasado no trabalho, pois temos que pegar outro ônibus. Eu mesma vou até o km 20 da Raposo Tavares. A gente liga na garagem e eles dizem que não tem previsão de retornar o ônibus deste horário”, relatou Sara de Jesus, moradora do Santa Fé.





A reportagem ligou na empresa na tarde desta quinta-feira (9) e foi informada que o ônibus foi retirado por não ter demanda de passageiros em razão da pandemia. De acordo com o representante da Viação Raposo Tavares, a linha 101 poderá voltar a operar normalmente às 04h10 conforme o número de passageiros for voltando ao normal.