Inscrições para castração de cães e gatos estão abertas em Cotia

As vagas são limitadas. Durante a ação, o departamento de zoonoses vai arrecadar alimentos e ração animal



Vagas limitadas a 150 animais por dia



As vagas serão preenchidas pela ordem da solicitação

A Prefeitura de Cotia, por meio do Departamento de Zoonoses, abriu inscrições para a Campanha de Castração de Cães e Gatos gratuita que acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro, no Parque Turiguara (veja no final da matéria como fazer a inscrição).Será permitido a inscrição de apenas um animal (cão ou gato) por domicílio. Durante a campanha, o departamento de zoonoses arrecadará alimento não perecível e ração animal para cão e gato que serão revertidos ao Fundo Social de Cotia.As vagas são limitadas e serão castrados 150 animais em cada dia de ação. Só serão válidas as inscrições de moradores de Cotia com comprovação de endereço. A castração pode ser realizada em animais com idade a partir de quatro meses. Fêmeas que estiverem amamentando não podem passar pela esterilização cirúrgica.Todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 serão adotados: disponibilização de álcool gel, distanciamento, a entrada de apenas um adulto conduzindo o animal e uso de máscara cobrindo boca e nariz.Inscrição Castração de Cães e GatosLink do formulário do dia 18/09Link do formulário do dia 19/09