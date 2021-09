Hospital Regional de Barueri deve ficar pronto em 2022 e atenderá população da região

Saúde

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), visitou nesta terça-feira (28) as obras do futuro Hospital Regional da Rota dos Bandeirantes, na cidade de Barueri.





A unidade será referência para a população da região e atenderá também os pacientes dos municípios de Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.





O investimento do Governo de SP no Hospital Regional é de R$ 125 milhões, de um total de R$ 229,1 milhões investidos para a unidade, que conta também com recursos do município. A construção está em andamento, sob responsabilidade do município, e o status de execução dos serviços está em 33%.





A conclusão da obra está prevista para o segundo semestre de 2022. O hospital oferecerá atendimentos em diversas especialidades, com foco em cardiologia e oncologia, e irá atuar como referência regional na assistência de média e alta complexidade, atendendo casos de urgência e emergência, internações e cirurgias.





O serviço terá 310 leitos, centro cirúrgico com oito salas de grande porte e 20 leitos de RPA (Recuperação Pós-Anestésica), pronto atendimento com observação com 30 leitos, hospital-dia com 20 leitos, setor de radioterapia e quimioterapia com 20 poltronas, e atuará à disposição da Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde (Cross) para absorver casos encaminhados pela rede.