Covid: Sobe para 6,3 mil o número de pessoas que estão com a 2ª dose atrasada em Cotia

Vacina

Diante deste quadro, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu nota em alerta para que a população compareça a um dos postos de vacinação para completar o esquema vacinal





Escala de 2ª dose Butantan/Coronavac nas UBS’s



Demais imunizantes de segunda a sexta-feira nas UBS’s Escala de 2ª dose Butantan/Coronavac nas UBS’sDemais imunizantes de segunda a sexta-feira nas UBS’s







UNIDADE (UBS) SEG TER QUA QUI SEX Assa X X Pq. Alexandre X X Recanto Suave X X Santa Ângela X X São George X X São Vicente X X Rio Cotia X X Engenho X X Caucaia do Alto X X Oliveiras X X Água Espraiada X X Japão X X Cachoeira X X Mendes X X Caputera X X Atalaia X X São Miguel X X Arco-Íris X X Petrópolis X X Sandra X X Morro Grande X Mirante da Mata X X Coimbra X X Mirizola X X Portão X X Turiguara X X

O número de pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada em Cotia subiu para 6.369, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O aumento é de 7% em relação ao início do mês de setembro.Dessas doses atrasadas, 4.007 mil são da Coronavac, 2.127 da Astrazeneca e 235 da Pfizer.Diante deste quadro, a Secretaria de Saúde emitiu nota em alerta para que a população compareça a um dos postos de vacinação para completar o esquema vacinal., diz a nota.O atendimento de vacinação foi descentralizado e a população pode completar o esquema vacinal na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência., alertou a Secretaria de Saúde.Para receber a 2ª dose não é preciso fazer agendamento, basta ir à UBS com documento oficial com foto e CPF e o cartão de vacina que comprova a 1ª dose recebida em Cotia, qualquer dia da semana, exceto no caso da Coronavac que as UBS’s atendem conforme tabela abaixo.Nessa quarta-feira (22), o Governo do Estado informou que a 2ª dose da Pfizer está sendo antecipada de 12 para 8 semanas