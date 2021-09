Cotia registra 6 internações por coronavírus em 24 horas, a maior alta em um mês

Destaque

Desde o dia 30 de julho a cidade não registrava alta nas internações causadas pela doença







A Secretaria de Saúde de Cotia registrou seis internações por coronavírus nas últimas 24 horas. O número de internados com sintomas da doença saltou de cinco para 11 de terça (31) para quarta-feira (1º).O novo boletim divulgado pela secretaria nesta manhã aponta o maior número de internações registrado em 24 horas no último mês. Em agosto, as internações variavam entre três e quatro por dia e o número total não passou de nove.Apenas no dia 30 de julho o município estava com uma quantidade alta de pessoas internadas: 30. De lá para cá, o número só estava reduzindo e a cidade chegou a ter apenas três munícipes em leitos hospitalares.Também foram registrados, nas últimas 24 horas, 65 novos casos de Covid-19. A cidade hoje tem 15.140 casos confirmados desde o início da pandemia e 660 mortes.