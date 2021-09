Ainda sem licitação, Franco promete entregar teatro municipal até o fim do mandato

Destaque

Teatro municipal é um sonho antigo da população da cidade e estava incluído no plano de governo do prefeito de Cotia



Perspectiva do projeto do teatro municipal apresentado em 2019





Uma das promessas de campanha do prefeito Rogério Franco (PSD), o teatro municipal de Cotia ainda está sem licitação para iniciar as obras. Segundo o próprio prefeito, o atraso ocorreu devido à pandemia, onde ele teve que dar prioridade para outras medidas emergenciais.





“A obra do teatro teve que ser paralisada porque naquele momento em que estávamos terminando o processo licitatório veio a pandemia. Aí, nós tivemos que paralisar por dois motivos: primeiro porque o foco era salvar vidas, era ter mais leitos à disposição da população. E o segundo motivo é porque precisávamos de um local estratégico para montarmos nosso hospital de campanha, aí eu decidi instalá-lo aonde estavam previstas as obras do teatro municipal”, explicou Franco durante coletiva de imprensa na segunda-feira (30).





Anda de acordo com o prefeito, o projeto do teatro já está pronto e o processo licitatório será reativado. “Eu não finalizo o meu mandato sem entregar o tão sonhado teatro pra população da nossa cidade”, garantiu.





De acordo com o plano de governo para a gestão 2021-2024, o espaço em que abrigará o teatro será um polo de arte, entretenimento e cultura da cidade com uma área de lazer. O equipamento público, segundo a proposta, será erguido em uma área de fácil acesso: ao lado do Terminal Metropolitano, às margens da Rodovia Raposo Tavares.





No mesmo local, está sendo construído o Pronto-Socorro Infantil. Segundo Rogério Franco, as obras da unidade já estão em fase de acabamento.