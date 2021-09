Após fuga, homem acaba preso com mais de 700 porções de maconha no Pq Frondoso, em Cotia

Destaque

A prisão em flagrante aconteceu após uma perseguição que durou cerca de dez minutos. O condutor acabou batendo em três veículos e colidiu com um poste



Foto: Reprodução / Portal Viva





A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira (28) um homem de 24 anos na região do Parque Frondoso, em Cotia. No veículo do suspeito, a PM encontrou 735 porções de maconha.





A prisão em flagrante aconteceu após uma perseguição que durou cerca de dez minutos. O condutor acabou batendo em três veículos e colidiu com um poste.





O suspeito então correu para dentro de uma mata fechada. Com o cerco policial, inclusive com ajuda do helicóptero Águia da PM, ele foi capturado.





A PM revistou o veículo e encontrou sacolas plásticas com a droga, somando quase três quilos de maconha. À polícia, o suspeito disse que o veículo não era dele.





O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia.