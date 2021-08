Thermas da Mata reconhece erros e se desculpa com clientes: “Tivemos uma procura acima do esperado”

Lazer

Nas redes sociais, internautas relataram diversos problemas que enfrentaram neste final de semana no parque, que vão desde o trânsito na estrada que dá acesso ao Thermas e também a falta de organização do lado de dentro



Entrada do parque aquático Thermas da Mata, em Cotia





O parque aquático Thermas da Mata, localizado na Estrada do Morro Grande, em Cotia, reconheceu os transtornos que foram causados no final de semana e se desculpou com os clientes.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, na tarde desta quarta-feira (25), o gestor de hotelaria e parcerias do parque, Amin Brumana, explicou o motivo de o Thermas ter sido procurado por tantas pessoas.





“Tivemos um final de semana totalmente atípico, com muito calor. Somando-se a isso, a inauguração da nova atração (O cyclone), além da liberação do governo do estado quanto as restrições de público”, escreveu.





(LEIA AQUI). Nas redes sociais, internautas relataram diversos problemas que enfrentaram neste final de semana no parque, que vão desde o trânsito na estrada que dá acesso ao Thermas e também a falta de organização do lado de dentro do parque





“Diante de todas as questões supracitadas tivemos uma procura acima do esperado para o período, acarretando em congestionamentos e transtornos como filas, queda de sistemas e superlotação. Reconhecemos nossas falhas e reiteramos nosso compromisso de oferecer o melhor lugar do mundo aos nossos clientes e ser motivo de orgulho para o município”, diz Amin.





Confira abaixo a nota do Thermas da Mata na íntegra





“É por prezar a nossa relação com nossos clientes que vimos por meio desta responder aos questionamentos e fatos relatados pela reportagem.





De antemão deixamos aqui nossos sinceros pedidos de desculpas aos clientes e moradores da região que sofreram com o transtorno causado.





Tivemos um final de semana totalmente atípico, com muito calor. Somando-se a isso, a inauguração da nova atração (O cyclone), além da liberação do governo do estado quanto as restrições de público.





Diante de todas as questões supracitadas tivemos uma procura acima do esperado para o período, acarretando em congestionamentos e transtornos como filas, queda de sistemas e superlotação.





Reconhecemos nossas falhas e reiteramos nosso compromisso de oferecer o melhor lugar do mundo aos nossos clientes e ser motivo de orgulho para o município.





Para tanto, estamos trabalhando no aprimoramento dos processos internos para dar um atendimento digno ao nosso público, buscando o poder público no que diz respeito ao acesso da Estrada Morro Grande para que possamos continuar levando alegria, gerando emprego e renda ao nosso querido município.”





Atenciosamente





Thermas da Mata





O melhor lugar do mundo!