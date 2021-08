Queimada de grandes proporções atinge área no Jd. Japão em Cotia

Destaque





No início da noite deste sábado (21), um incêndio de grandes proporções atinge uma área de mata no bairro do Jd. Japão em Cotia.

Segundo informações de moradores o incêndio começou por volta das 17h30. Não há registro de bombeiros no local.