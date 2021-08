Praça da Cidadania: Cidades da região vão receber programa que oferece cursos profissionalizantes

Região

Iniciativa do governo de São Paulo destina espaços públicos ao uso de pessoas em situação de vulnerabilidade social



Foto: Governo de SP





O governador de São Paulo, João Doria, assinou nesta terça-feira (3) convênio para a implantação da Praça da Cidadania, programa que oferece mais de 20 cursos profissionalizantes em seis áreas do conhecimento: beleza e bem-estar, moda e arte, gastronomia, informática, construção civil e administração.





Serão contemplados seis municípios da Região Metropolitana de São Paulo e litoral, entre eles, Carapicuíba, Cubatão, Itapevi, Itaquaquecetuba, Osasco e Santos. A iniciativa já está presente em Santo André, Guarulhos e na capital, em Paraisópolis.





Com soluções integradas nas áreas de educação, economia e ecologia, as Praças tem como objetivo promover a cidadania e a inclusão social em espaços de extrema vulnerabilidade.





Os cursos desenvolvidos pelo Fundo Social de São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza, são voltados para a geração de renda e ao desenvolvimento da economia local.





No local, também são ofertados serviços do Centro de Integração e Cidadania (CIC), da Secretaria da Justiça e Cidadania, para emissão de segunda via de documentos.





Praça Aberta de Esporte e Lazer





O programa ainda contempla a melhoria das condições urbanas do território com a implantação de áreas voltadas para o esporte, lazer e convivência. Nas Praças Públicas, são estimuladas a prática de atividades culturais, esportivas e artísticas para uma melhor qualidade de vida e incremento da participação comunitária e integração da população residente naquela comunidade.





O espaço destinado ao lazer, esportes e convivência poderá contar, dependendo de cada projeto, com academia ao ar livre, pista de caminhada e corrida, quadra poliesportiva, quadra de futebol society, quadra de basquete de rua (3×3), área de jogos, parquinho infantil, arena ao ar livre, jardim de chuva e horta comunitária.