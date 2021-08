Há 3 dias, Cotia não registra mortes por Covid e número de internações reduz 70%

Destaque

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde











Desde a última sexta-feira (30/7) até esta segunda-feira (2), o município de Cotia não registrou mais mortes causadas pela Covid-19. A cidade tem 637 vítimas da doença desde o início da pandemia.O número de internações, de sexta até esta segunda-feira (2), quando foi divulgado o último boletim epidemiológico, reduziu em 70%. Eram 30 cotianos internados no final da semana passada e hoje são nove, segundo a Secretaria de Saúde do município.A cidade contabiliza 14.382 casos confirmados do novo coronavírus.