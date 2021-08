Covid: 46,4 mil completaram vacinação em Cotia, 18,5% da população

Vacina

Dos 253,6 mil habitantes de Cotia, 46,4 mil completaram o ciclo de vacinação contra a Covid-19, o que representa 18,5% da população da cidade. Desses, 40,6 mil receberam as duas doses e 5,8 mil a dose única da vacina da Janssen.Os dados foram levantados pelo Cotia e Cia na manhã desta quarta-feira (4) junto ao Vacinômetro, do governo paulista. Segundo o portal, Cotia está na 601ª do ranking de vacinação entre as 645 cidades do estado de São Paulo.Com a primeira dose do imunizante, 174,8 mil foram vacinados, ou seja, 69% da população cotiana.