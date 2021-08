População já pode acompanhar presencialmente sessões na Câmara de Cotia

Legislativo

Capacidade máxima é de 26 pessoas no plenário por sessão









A Câmara Municipal de Cotia retomou nesta terça-feira (3) as sessões ordinárias, após um mês de recesso dos parlamentares do legislativo.Seguindo as recomendações do Governo do Estado de São Paulo, a partir de agora, a câmara inicia a flexibilização das restrições de acesso adotadas para prevenção da Covid-19.Conforme Ato da Mesa nº 17/2021, será permitida a presença de público nas sessões ordinárias, que acontecem todas as terças às 10h, respeitado o limite de 26 pessoas no plenário. Além do distanciamento entre os presentes, é obrigatório o uso de máscara cobrindo nariz e boca.