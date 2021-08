Morador de Cotia, idoso de 70 anos está desaparecido há 10 dias

Destaque

A filha de seu José Feliciano Cardoso disse que ele foi visto pela última vez na sexta-feira (30), em um posto de combustível do km 39 da Raposo Tavares



José Feliciano Cardoso, 70 anos. Foto: Arquivos pessoais





Morador do Jardim Japão, em Cotia, José Feliciano Cardoso, de 70 anos, está desaparecido desde o dia 24 de julho. Segundo sua filha, Érica de Oliveira, seu José teve um surto de medo dois dias antes de seu desaparecimento.





De acordo com o boletim de ocorrência, a família notou que ele havia sumido depois de ter visto a porta do seu quarto trancada e a janela aberta. Rastros de seu José foram deixados no fim do quintal, que dá acesso a uma mata.





Segundo Érica, seu pai não levou nenhum pertence, a não ser um facão, que ele alegava que era para sua segurança pessoal.





Seu José, que sofre de transtornos mentais, dizia que estava sendo perseguido e estranhava até mesmo as pessoas mais próximas.





Ainda de acordo com Érica, seu pai foi visto pela última vez na sexta-feira (30/07) em um posto de combustível do km 39 da Raposo Tavares. Érica disse que ele não se recorda do próprio nome, apenas diz que está procurando o filho.