Mães de alunos da rede municipal de Cotia poderão trabalhar nas escolas durante pandemia

Educação

Projeto aprovado pela Câmara insere mães de alunos no Programa Temporário de Ação Coletiva de Incentivo ao Trabalho; entenda como vai funcionar











A Câmara de Cotia aprovou, durante a sessão extraordinária desta semana, um projeto de lei que insere mães de alunos matriculados na rede municipal a trabalharem nas escolas durante a pandemia. A retomada presencial será nesta segunda-feira (2).O Projeto de Lei nº 24/2021, de autoria do prefeito Rogério Franco, amplia o alcance do Programa Temporário de Ação Coletiva de Incentivo ao Trabalho (PTACIT), instituído em abril pela Lei Municipal nº 2.160, para contemplar as mães de alunos.Com a medida, mães de estudantes regularmente matriculados nas escolas do município poderão ser contratadas por meio do PTACITpara desenvolverem atividades escolares durante a pandemia de Covid-19.As participantes do programa atuarão monitorando o cumprimento das normas de distanciamento social, o uso correto de máscara e álcool gel, além de atividades de apoio às boas práticas de higienização e segurança, como aferição de temperatura, higienização de equipamentos escolares e ambientes de uso coletivo.