Mulher de 42 anos é vítima de estupro em Caucaia do Alto

O crime aconteceu em uma região de área rural do distrito



Uma mulher de 42 anos foi vítima de estupro em uma região de área rural no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. O crime aconteceu por volta das 6h desta segunda-feira (23). As informações são do programa Brasil Urgente, da Band.Segundo a reportagem, a vítima estava indo a pé para o trabalho quando foi surpreendida pelo criminoso, que a arrastou pelos braços adentrando uma trilha mato a dentro. Foi lá, segundo o Brasil Urgente, que a mulher foi estuprada.Ainda de acordo com o programa, ela conseguiu escapar do estuprador após ter dado uma mordida em uma de suas mãos. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada, mas não conseguiu localizar o criminoso.A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Cotia para receber os primeiros atendimentos e foi transferida, na sequência, para o Hospital Pérola Byigton, em São Paulo.