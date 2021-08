Em um mês, cai 70% a ocupação dos leitos de UTI Covid-19 do Hospital de Cotia

Destaque

Os dados foram levantados pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Estado da Saúde



A taxa de ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados para pacientes com Covid-19 do Hospital Regional de Cotia (HRC) caiu 70% em um mês.No dia 5 de julho, a taxa de ocupação era de 93%. Nesta quinta-feira (5), 23% estavam ocupados, segundo a Secretaria de Estado da Saúde informou aoJá os leitos de enfermaria, também destinados para pacientes com covid, estão com 48% de ocupação. Há um mês, a taxa era de 51,5%.No geral, hoje o Hospital de Cotia está com 35,5% dois leitos ocupados. Na primeira quinzena de julho, a unidade chegou a registrar 80% de ocupação em UTI e enfermaria.Segundo a secretaria, o hospital dispõe de 30 leitos de UTI Covid-19 e 33 de enfermaria. A pasta destacou que essas taxas de ocupação podem variar em virtude de fatores como altas, óbitos ou transferências.