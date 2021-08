Prefeitura de Cotia anuncia o pagamento de R$ 25 milhões em benefícios atrasados para professores

Educação

Benefícios estavam atrasados desde 2011.





O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), anunciou a liberação de R$ 25 milhões para o pagamento de benefícios atrasados para profissionais do magistério. O ofício determinando o pagamento à Secretaria da Fazenda foi assinado nesta sexta-feira (27/08).





De acordo com o prefeito, os atrasados são desde 2011 “Isso tudo só está sendo possível porque otimizamos os recursos municipais e buscamos parcerias para investimentos. Esta liberação de R$ 25 milhões reforça o compromisso que temos com os colaboradores municipais e a reponsabilidade com o dinheiro público”, destacou o prefeito.