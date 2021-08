Cotia vai receber R$ 100 mil de emenda parlamentar para regularização fundiária

habitação

Verba será destinada por meio de emenda solicitada pelo deputado estadual, Jilmar Tatto (PT)



Foto: Prefeitura de Cotia









O município de Cotia vai receber R$ 100 mil de emenda parlamentar para a realização de regularização fundiária na cidade. A informação é do jornal O Repórter Regional.





Segundo o jornal, a verba será destinada por meio de emenda solicitada pelo deputado estadual, Jilmar Tatto (PT). O pedido foi feito pelo ex-candidato a prefeito de Cotia, Dr. Silvio Cabral, em parceria com o secretário de Habitação da cidade, Sérgio Folha.





Ainda de acordo com a publicação, no último dia 6 de agosto, na sede nacional do Partido dos Trabalhadores, Dr. Silvio Cabral reuniu-se com Tatto e levou até o parlamentar essa demanda por recursos para combater esse problema da cidade.





Segundo Cabral, o secretário Sérgio Folha, em nome da administração municipal, “está receptivo ao trabalho em conjunto para trazer soluções para a questão fundiária na cidade”.