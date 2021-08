Cotia abre agendamento para vacinar jovens a partir de 18 anos

Vacina

A vacinação acontecerá nos três polos (Cotia, Caucaia e Granja Viana) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) exclusivamente mediante agendamento.





A partir de dessa terça-feira (10/08) a cidade de Cotia começa a aplicar a vacina contra a Covid-19 em pessoas com idade a partir de 18 anos. A vacinação acontecerá nos três polos (Cotia, Caucaia e Granja Viana) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) exclusivamente mediante agendamento. Para fazer o agendamento basta entrar no site da Prefeitura ( www.cotia.sp.gov.br ) no campo “Agendamento”, ligar para a central de agendamento nos telefones 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h (dias úteis) ou acessar o Aplicativo “Saúde Cotia”.





A Secretaria de Saúde libera novos horários nas agendas de acordo com a disponibilidade de doses. O sistema de agendamento bloqueia o acesso assim que as vagas para terminarem. Até a manhã desta segunda-feira (9/08) Cotia já havia aplicado mais de 185,6 mil doses da vacina contra o coronavírus, 75% da população liberada já recebeu pelo menos a primeira dose do imunizante.





No local de vacinação será obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF, comprovante de agendamento e de endereço. A orientação é para que todos façam o cadastro prévio em https://vacinaja.sp.gov.br/





Vacinação contra a Covid-19 – 1ª dose





Pessoas com idade a partir de 18 anos





Apresentar documento oficial com foto e CPF, comprovante de agendamento e comprovante de endereço.