Submundo de Cotia: grupo leva alimentos e roupas aos 'invisíveis' do município

Destaque

Reportagem do Cotia e Cia acompanhou o trabalho de um grupo de voluntários na noite de sábado (10); cerca de 100 marmitas e dezenas de peças de roupas foram entregues; os relatos e os depoimentos, tanto das pessoas em situação de rua, quanto das famílias que vivem em extrema vulnerabilidade, você confere no vídeo que segue na reportagem

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Não há números oficiais de quantas pessoas em situação de rua existam hoje no município de Cotia. Mas de acordo com um grupo de voluntários, que entrega comida e roupa para essa população, apenas da região central da cidade até o km 30 da rodovia Raposo Tavares, a estimativa é que seja muito mais do que cem.





Cotia e Cia acompanhou, na noite deste sábado (10), a ação social deste grupo, composto por familiares e amigos. Das cem marmitas com arroz, feijão, salsicha e batata, sobraram apenas oito. Mas não por falta de pessoas. Acontece que tinha outro grupo também fazendo o mesmo trabalho no horário.





A entrega, que é feita de 15 em 15 dias, começou no bairro do Atalaia, próximo ao posto de saúde. De lá, o grupo seguiu para a região central, passando pela Raposo Tavares em destino ao Barro Branco e depois Rio Cotia. O trabalho começou há 4 meses, mas atualmente enfrenta dificuldades para se manter.





“A gente está tendo muita dificuldade para manter as marmitas descartáveis que a gente usa e as misturas. Pra nós é bem difícil pra estar conseguindo. Tem vez que a gente consegue o dinheiro da gasolina, tem vez que não. A gente vem em dois carros. Mas quando a gente não consegue o dinheiro da gasolina, a gente vem em um carro só pra poder trazer roupa para eles”, explica Ester Santos de Assis, líder do grupo.





Ester chega nos locais anunciando que a marmita chegou. “Alimentação!”, é o grito ecoado por sua voz. Ao ouvi-la, as pessoas em situação de rua saem de onde estão para receber o alimento.





A reportagem completa você pode conferir no vídeo abaixo. Para ajudar, entre em contato através do WhatsApp 11 97237-9115