Mais de mil pessoas estão com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 atrasada em Cotia

De acordo com a Vigilância Epidemiológica (VE) de Cotia, mil e vinte pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan/Coronavac não tomaram a segunda dose dentro do prazo estabelecido e, portanto, não concluíram o esquema vacinal que garante a proteção preconizada pelo fabricante. Estas pessoas devem comparecer ao polo de vacinação de Cotia (em frente à Prefeitura) ou de Caucaia do Alto, às quartas-feiras, das 13h às 14h, para receber a segunda dose.





A Secretaria de Saúde informou que não é preciso fazer agendamento, basta levar documento oficial com foto e CPF e o cartão de vacina que comprova que recebeu a 1ª dose em Cotia. Caso a pessoa esteja com a segunda dose da vacina Fiocruz/Astrazeneca atrasada, basta comparecer ao mesmo polo em que recebeu a primeira dose em qualquer dia que o local esteja com atendimento.