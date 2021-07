SP antecipa cronograma de vacinação contra a Covid-19; veja as novas datas

Vacina

Expectativa é que toda população com mais de 18 anos seja vacinado com ao menos uma dose até 20 de agosto.





O governo de São Paulo anunciou neste domingo (11) a antecipação do cronograma de vacinação contra a Covid-19 no estado.

Também foram incluídas datas para vacinação dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. (Saiba mais aqui).





Veja abaixo as novas datas:





As novas datas antecipam o início da imunização de pessoas com mais de 18 anos. A expectativa do governo é que até 20 de agosto todos os maiores de idade estarão vacinados com pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus.Vale ressaltar que os municípios têm autonomia para organizar seu calendário e realizar as estratégias de vacinação, considerando a demanda e a rede local.