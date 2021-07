Prefeitura de Cotia atende sindicato e vai vacinar bancários contra Covid-19

Vacina

Informação foi publicada em nota pela entidade nesta terça-feira (13)

Dirigentes sindicais se reuniram com vereadores de Cotia. Foto: Reprodução / Sindicato dos Bancários





A Prefeitura de Cotia atendeu a solicitação do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e irá vacinar contra a covid-19 os bancários que trabalham na cidade. A informação foi publicada em nota pela entidade nesta terça-feira (13).









Segundo o sindicato, a gestão municipal solicitou à entidade a quantidade de profissionais da rede bancária que atende a cidade. O Sindicato disse que está enviando ao prefeito as informações necessárias para agilizar o processo.





Cotia é um dos 15 municípios que compõem a base do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. A cidade se soma a Itapevi, Barueri, Taboão da Serra e Embu-Guaçu, outros municípios que já atenderam a solicitação do sindicato para a inclusão da categoria bancária no grupo prioritário na vacinação contra a covid-19.





“É mais um avanço na luta do Sindicato pela vacinação dos bancários da base da entidade e seguiremos atuando junto aos demais municípios para cobrar que todos os trabalhadores de bancos sejam imunizados o mais rapidamente possível”, afirma Neiva Ribeiro, secretária-geral do Sindicato e bancária do Bradesco.