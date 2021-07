Osasco vai retomar aulas presenciais na rede municipal em agosto

Osasco

Anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins na tarde desta terça-feira (13) em suas redes sociais

Imagem ilustrativa





O município de Osasco vai retomar as aulas presenciais na rede municipal no dia 2 de agosto com 50% de ocupação. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins na tarde desta terça-feira (13) em suas redes sociais.





De acordo com Lins, a decisão está alicerçada no relatório técnico da vigilância epidemiológica que aponta, neste momento, segundo ele, controle da pandemia e avanço na vacinação.





“Todas as escolas foram previamente preparadas com todos os itens necessários para este retorno com segurança! Muitos pais tem nos procurado, preocupados com o comportamento das crianças e a preocupação pedagógica e já nos preparamos para acompanhar e suprir esses desafios”, disse Lins.





O prefeito também ressaltou que a presença nesse primeiro momento não será obrigatória, ficando aos pais a decisão da participação presencial ou não de seus filhos.