Nova onda de frio avança e Cotia pode registrar 5º de temperatura nas próximas semanas

Temperatura começa a cair já na próxima quarta-feira (28)







Uma nova e forte massa de ar polar causará queda na temperatura a partir de quarta-feira (28), em Cotia, que deve registrar mínima de 9º.





Após dias ensolarados e secos, proporcionando até mesmo sensação de calor na cidade, o tempo deve mudar, inclusive com possibilidade de chuva.





De acordo com as simulações de meteorologistas, a menor média da temperatura mínima em Cotia deve chegar a 5°C, no dia 31 de julho e no dia 1º de agosto, enquanto a máxima nestes dias será de apenas 10º e 11º, respectivamente.