Cotiano que foi premiado no Oscar da Fotografia tem foto em exposição no Metrô de SP

Destaque

Márcio Silveira foi premiado com uma foto que tirou em 2019 de uma família do Quênia; exposição no Metrô Santana vai até o dia 31 de agosto



Márcio Silveira ao lado de sua foto na exposição no Metrô Santana, em SP. Foto: Arquivos pessoais









Foto que garantiu a premiação para o fotógrafo cotiano



Márcio foi premiado em 2019 no festival com uma foto que tirou de uma família dentro do Parque Nacional Meru, que fica no Quênia, país do continente africano. Ele faturou a estatueta de melhor foto National Park de 2019/20.



Ao Cotia e Cia, o fotógrafo disse que ficou surpreso e feliz ao saber que seu trabalho seria exposto na Estação Santana de Metrô. Márcio explicou que chegou a enviar a foto para o ‘Brasília Photo Show’ por acaso e que tinha acabado de chegar de uma viagem a trabalho do Continente Africano.



“Eu não esperava que a foto seria vencedora na categoria Parque Nacional, e ficou entre as cinco melhores fotos entre todas as categorias - se não me engano, eram 20 categorias. Repercussão foi ótima”, declara.



Márcio trabalha como cinegrafista no programa ‘50 por 1’, de Álvaro Garnero. O profissional iniciou como operador de áudio em 2013 e, desde 2016, é operador de câmera e fotógrafo oficial do programa.











Morador de Cotia, o fotógrafo Márcio Silveira, 41, teve o seu trabalho contemplado em uma mostra de arte dentro da Estação Santana do Metrô de São Paulo. A mostra exibe peças no formato 45cmx60cm e ficará em cartaz até o dia 31 de agosto.A exposição no metrô contempla 23 fotos premiadas nas seis primeiras edições do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show (BPS). Popularmente conhecido como o Oscar da Fotografia, o festival é um dos maiores da América Latina.