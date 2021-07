Banda Falamansa lança videoclipe gravado no polo de vacinação contra Covid, em Cotia

Música

Produção foi gravada com o apoio da Prefeitura de Cotia



Foto: Reprodução





A banda Falamansa, do vocalista Tato, morador da Granja Viana, lançou na sexta-feira (23) o videoclipe da música “Não Desista Agora”. A produção foi gravada com o apoio da Prefeitura de Cotia, no polo de vacinação contra a Covid-19.





Durante a gravação, Tato, fantasiado, abordava as pessoas entregando uma flor e interagindo com os profissionais de saúde que estavam aplicando a vacina no local.





Na letra, a banda deixa uma mensagem de amor à vida e de coragem para enfrentar as dificuldades neste período de pandemia e luta contra a Covid-19.





A parceria para a gravação foi articulada pela vice-prefeita e secretária de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, Ângela Maluf.





"Tato, que é morador da Granja Viana, trouxe a mãe para ser vacinada no Polo de Vacinação em frente à Prefeitura de Cotia e ficou grato e encantado com a nossa organização. No dia seguinte nos trouxe a proposta de realizar o clipe de lançamento de sua nova música para estimular que todos se imunizem. Estamos muito gratos à Falamansa por esse lindo registro desse importante momento de nossa história", disse Ângela.





“A composição surgiu em um momento especial e reflete anseios e desejos nossos, integrantes da Falamansa, mas que se estendem a tantas pessoas pelo mundo. O dia da vacina é uma luz diante desta pandemia, por isso escolhemos participar deste dia junto com as pessoas e foi realmente especial captar a emoção e alegria delas”, contou Tato.