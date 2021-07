Lideranças comunitárias de Cotia realizam ‘caminhada solidária’ para arrecadar alimentos

Destaque

Alimentos que serão arrecadados neste domingo (25), no Jd Leonor, vão compor cestas básicas que serão doadas às famílias carentes do município



Parte dos alimentos arrecadados durante a 1ª caminhada realizada pela equipe









Os líderes comunitários Wallacy Santana, 20, e Heryck Vinycius, 25, realizarão, neste domingo (25), no Jardim Leonor, em Cotia, a segunda edição da ‘caminhada solidária’. A ação consiste em arrecadar alimentos que serão entregues em cestas básicas para famílias carentes do município.





“Sabemos que a pandemia acentuou a fome e o desemprego em Cotia. Portanto, essa ação visa dar suporte para aqueles que mais necessitam nesse momento de angústia e insegurança”, diz Wallacy.





A primeira caminhada solidária foi realizada foi no início de julho no Jardim Empírio. No bairro, Wallacy Santana e o evangelista Bruno Sinoca arrecadaram mais de dez quilos de alimentos.





O objetivo da equipe ‘Juventude Que Transforma’ é ampliar os projetos para os quatro cantos de Cotia, em parceria com outras lideranças comunitárias.