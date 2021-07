Quase a metade da população adulta de Cotia recebeu a 1ª dose da vacina contra Covid

Vacina

Cotia ocupa o 598º lugar no ranking de vacinação entre os 645 municípios do estado de São Paulo



Foto: Vagner Santos





O município de Cotia aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 47% da população adulta da cidade.





De acordo com o Vacinômetro, do governo paulista, Cotia ocupa, até a manhã desta sexta-feira (23), o 598º lugar no ranking de vacinação entre os 645 municípios do estado de São Paulo.





Foram 152.119 aplicações da primeira dose do imunizante e mais 5.726 da dose única da Janssen. 33.124 pessoas estão com o ciclo vacinal completo, em Cotia.