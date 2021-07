Inscrições para eleição do Conselho da Criança e do Adolescente de Cotia terminam na quinta-feira (8)

Destaque

Prefeitura de Cotia divulgou o edital com apenas uma semana de antecedência







O prazo de inscrição para os candidatos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Cotia termina na quinta-feira (8). A prefeitura divulgou o edital com apenas uma semana de antecedência.





CLIQUE AQUI PARA TER ACESSO AO EDITAL





A eleição está marcada para o dia o dia 23 de julho, às 14h, e acontecerá de forma remota, com transmissão pelo plataforma Zoom (link aqui https://bityli.com/cv0OX





A sessão será transmitida em https://adventistas.zoom.us/j/82610339612?pwd=S25OUm9ZMGlmM1FiRkprRlNOOHVvQT09





A eleição do CMDCA permitirá a escolha de seis pessoas da sociedade civil e estará composto por duas etapas: a inicial, de inscrição, e a final, de realização da votação de representantes das entidades inscritas presentes.





Os eleitos cumprirão um mandato de dois anos, com conclusão em julho de 2023, e cada conselheiro poderá ser reconduzido a apenas mais um mandato futuro.





Podem concorrer representantes da sociedade civil sendo: quatro representantes de entidades que atuem com crianças e adolescentes; um representante das APM’s (Associações de Pais e Mestres de escolas de Cotia e; um representante do Movimento Popular, com comprovada atuação na área da criança e adolescente em Cotia.





Todas as informações sobre os documentos necessários, prazos e requisitos estão disponíveis no edital.