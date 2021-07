Publieditorial

Como uma mentoria pode te ajudar? Cotiana oferece serviço para arquitetos recém-formados









Mentoring é um termo inglês, normalmente traduzido como "tutoria", "mentoria", "mentorado" ou "apadrinhamento". O mentoring é uma ferramenta de desenvolvimento profissional e consiste em uma pessoa experiente ajudar outra menos experiente.

Qual o objetivo da mentoria?

O objetivo da mentoria é fornecer conhecimentos e troca de ideias entre o mentor e o mentorado, estimulando o desenvolvimento profissional desse. Durante o processo, o mentor atua como fonte de inspiração e referência.

O principal objetivo da Mentoria é passar para mentorado toda sua experiência para ajuda-lo chegar mais rápido e mais e com mais eficiência no objetivo

Em Cotia, Raquel Fátima que é especialista a mais de 10 em regularização de imóveis e aprovações de projetos oferece o serviço de mentoria com público alvo de arquitetos.

"Ajudo o arquitetos recém formados ou estudantes de arquitetura do ultimo ano a desenvolver uma mente empreendedora. e prospera Ensino passo a passo de como iniciar seu próprio negocio e ter lucratividade através de uma metodologia que eu mesma criei, através de processos objetivos." explica a mentora

Arquitetos recém formados que almejam iniciar sua carreira abrindo seu negócio, mas não tem ideia de como começar a opção por uma mentoria profissional é um ótimo início.

Contatos da mentoria da Raquel:

(11) 2690-1445

(11) 98416-6961

raquel@assessoriadr.com.br

www.assessoriadr.com.br

Estrada do Embú 421 - Sala 6

Jardim Torino, Cotia.

Instagram @raqueldefatim