Casal de Cotia vence reality show da TV Record e leva R$ 403 mil

entretenimento

Os influenciadores digitais venceram a 5ª edição do Power Couple Brasil com 63,4% dos votos

Foto: Reprodução / TV Record









O casal de Cotia, Matheus Yurley, 22, e Mari Matarazzo,22, venceu o reality show Power Couple Brasil 5, da TV Record, na madrugada desta sexta-feira (23). O anúncio foi feito pela apresentadora Adriane Galisteu, ao vivo, direto da sede do reality, em Itapecerica da Serra.





Os influenciadores digitais receberam 63,41% dos votos do público e levou para casa o prêmio de R$ 403 mil, valor acumulado por eles durante as provas da quinta temporada, além de outros prêmios ao longo das dinâmicas do reality show.





Eles disputaram a final contra Deborah Albuquerque e Bruno Salomão. Ao todo, 13 casais disputaram a temporada.





Em entrevista a "Cabine de Descompressão", extensão do reality na internet, Mari Matarazzo e Matheus Yurley não esconderam a alegria de terem vencido o programa, mas confessaram que não esperavam conquistar o posto de campeão da quinta temporada do "Power Couple".





"A gente não esperava essa vitória de jeito nenhum. A gente estava cogitando a ideia do carro [prêmio do vice-campeão] ser nosso", comentou Mari.





“A competição foi muito acirrada, pau a pau, mas estou muito feliz, estou sem palavras”, disse Yurlley.





A final da quinta temporada do "Power Couple" registrou a maior votação da história do reality show. Segundo Galisteu, a votação registrou o "dobro do maior recorde anterior" - que havia sido 102 milhões de votos da final da quarta temporada.





*Texto com informações do UOL