Após 1 ano e 4 meses, Prefeitura de Cotia retoma Campanha de Castração de Cães e Gatos

A solicitação de inscrição será feita exclusivamente pelo e-mail zoonosescotia@gmail.com . Estão sendo disponibilizadas 300 vagas e serão preenchidas pela ordem das inscrições solicitadas e consideradas aptas. Durante a ação, o Departamento de Zoonoses fará a arrecadação de um quilo de alimento não perecível e de ração animal para cão ou gato que serão revertidos ao Fundo Social.





De acordo com a Zoonoses, será permitida a inscrição de apenas um animal por domicílio. A castração pode ser realizada em animais com idade a partir de quatro meses de idade. Fêmeas que estiverem amamentando não podem passar pela esterilização cirúrgica. Todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 serão adotados: disponibilização de álcool gel, distanciamento, a entrada de apenas um adulto conduzindo o animal e uso de máscara cobrindo boca e nariz.





“Estamos muito felizes de retomarmos a campanha de castração, tudo será feito com segurança e pedimos o apoio da população em relação aos protocolos sanitários. E, por conta deste momento que vivemos, também faremos a ação social de arrecadação de alimentos e de ração animal, quem puder, pode participar”, disse Ana Marina Lino, veterinária e coordenadora da Zoonoses.





As inscrições serão confirmadas pelo próprio e-mail e o Departamento de Zoonoses informará o horário agendado para a castração e todas as orientações sobre o procedimento.









O que informar no email



Dados do proprietário/tutor do animal:



Nome completo, RG, CPF, data de nascimento, endereço e telefone



Dados do animal:



Nome



Espécie (cão ou gato)



Sexo (masculino ou feminino)



Raça



Cor



Idade

Inscrição para a Campanha de Castração de Cães e GatosA partir do dia 28 de julho até terminarem as vagasExclusivamente por email: zoonosescotia@gmail.com Data da castração: 14 e 15 de agosto (Parque Turiguara)Vagas limitadasAs vagas serão preenchidas pela ordem da solicitação