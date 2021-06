Rogério Franco agendou vacinação em frente à Prefeitura, mas foi imunizado em escola municipal

Vacina

Segundo a prefeitura, vacinação só pode acontecer no local em que foi agendada; prefeito de Cotia foi imunizado na manhã desta sexta-feira (18) na E.M Francisca Manoel de Oliveira, ao lado de profissionais da limpeza urbana. Prefeito postou foto sem máscara durante imunização.

Foto: Reprodução / Redes sociais





O prefeito de Cotia, Rogério Franco, agendou pelo site a vacinação em frente ao polo da prefeitura para às 10h desta sexta-feira (18). No entanto, o chefe do executivo da cidade recebeu a primeira dose do imunizante na Escola Municipal Francisca Manoel de Oliveira, que fica em frente ao prédio do Centro Tributário de Cotia.





Comprovante de agendamento do prefeito









Cotia e Cia questionou a prefeitura se a imunização pode ocorrer em um polo diferente do que foi agendado pela plataforma. Em nota, a assessoria de imprensa respondeu que não, que as pessoas devem comparecer ao polo em que foi agendado.





A reportagem então indagou o motivo de o prefeito ter agendado em um polo e ter recebido o imunizante em outro, mas não houve retorno até o momento.