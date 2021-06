Polícia apreende dinheiro, armamento e munição em fazenda de irmão do prefeito de Embu das Artes

Segurança Pública

Ney Santos se encontrava no momento da ação, que ocorreu na noite desta quinta-feira (17), na Bahia; Polícia encontrou no imóvel, além de mais de R$ 670 mil, uma pistola calibre 380, uma carabina calibre 22 e mais de 250 munições; gerente da fazenda foi preso, mas solto logo em seguida após pagar fiança de R$ 27 mil



Foto: Ascom / PC - Divulgação





A Polícia Civil apreendeu mais de R$ 670 mil em uma fazenda do irmão do prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, localizada no município de Vitória da Conquista, na Bahia.Santos se encontrava no momento da ação, que ocorreu na noite desta quinta-feira (17). Ele negou ser o proprietário do imóvel e do dinheiro.A polícia apreendeu com o gerente da fazenda uma pistola calibre 380, uma carabina calibre 22 e mais de 250 munições. Ele foi preso em flagrante, mas solto logo em seguida após pagar fiança de R$ 27 mil.No momento do cumprimento da ordem judicial, os agentes também encontraram uma aeronave modelo King Air, estacionada da pista de pouso.Ney Santos, que já foi condenado pela Justiça de São Paulo por disparo de arma de fogo em via pública, também é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas.Os policiais investigam se o dinheiro faz parte de corrupção ou de alguma outra atividade ilícita.