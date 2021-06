Governo de SP anuncia posto do PoupaTempo em Ibiúna

Ibiúna

Unidade oferecerá serviços do Detran.SP, do Instituto de Identificação (IIRGD), Ministério Público, da Secretaria Estadual da Educação e da prefeitura.

Foto Ilustrativa





Governador João Doria e o Vice-Governador Rodrigo Garcia autorizaram nesta segunda-feira (28) a instalação de mais 20 unidades do Poupatempo em cidades da Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral. Dentre eles está a unidade de Ibiúna.





“Estamos celebrando com o Poupatempo a boa política em parceria com as prefeituras. Cada um destes postos vai ser instalado graças ao apoio das prefeituras, que vão poder incluir os serviços municipais nesses Poupatempos de última geração”, afirmou Rodrigo Garcia, que também é Secretário de Governo.





As implantações serão feitas em parceria com as prefeituras e contarão com estrutura moderna e tecnológica, por meio do sistema Balcão Único, em que atendentes multitarefa são treinados para realizar diversos serviços, incluindo os municipais. O modelo já foi testado e aprovado nos postos de Aguaí, Lençóis Paulista, Jales e Salto, escolhidos para o projeto piloto.





“O novo modelo de Poupatempo é mais enxuto, eficiente e com grande capilaridade, graças à integração com o Detran. A grande novidade é a inclusão dos serviços municipais, aumentando a oferta”, afirmou Neto Mascellani, Diretor-Presidente do Detran.SP.





Além dos serviços do Detran.SP, as novas unidades também irão oferecer os do Instituto de Identificação (IIRGD), Ministério Público, da Secretaria Estadual da Educação e das prefeituras.