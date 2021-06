Covid-19: Confira as datas e os polos de vacinação em Cotia para quem está com a 2ª dose em atraso

Vacina

Mais de 1,6 mil pessoas ainda não compareceram para tomar a segunda dose do imunizante na cidade



Quem está com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada deve comparecer a um dos polos de imunização em Cotia para completar o ciclo vacinal.Os munícipes que estiverem com a segunda dose da Coronavac/Butantan atrasada, devem comparecer ao polo de vacinação em frente à Prefeitura, às quartas-feiras, às 14h.Já quem está com a vacina Astrazeneca/Fiocruz em atraso, pode comparecer a um dos três polos (Cotia, Caucaia do Alto ou Granja Viana), em qualquer dia que estiver funcionando.Em ambos os casos é preciso apresentar documento oficial com foto e CPF e o cartão da primeira dose tomada em Cotia.De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Cotia, cerca de 1.660 pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada., detalhou a vigilância.