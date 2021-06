Embu das Artes começa a vacinar pessoas acima de 47 anos

A partir desta segunda-feira (14/6) está disponível a vacinação contra a Covid-19 para munícipes com de Embu das Artes com idade a partir dos 47 anos. Para se vacinar, é necessário realizar agendamento no portal da prefeitura http://www.embudasartesportal.sissonline.com.br e comparecer no horário e dia marcado em um dos 4 postos de vacinação, que funcionam de segunda a sábado, das 9h às 18h, inclusive feriados: